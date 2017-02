Celso de Mello será relator de ação sobre Moreira Franco

Caberá ao ministro Celso de Mello, o decano do Supremo Tribunal Federal, responder ao pedido da Rede Sustentabilidade pela suspensão da nomeação de Moreira Franco ao cargo de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. O posto foi recriado pelo presidente Michel Temer (PMDB) por meio de Medida Provisória. O mandado de segurança é assinado pelo juiz Márlon Reis, idealizador do projeto de Lei da Ficha Limpa, e pelo advogado Rafael Martins Estorilio.

A Rede pede que “seja deferido pedido de liminar no sentido de sustar os efeitos do ato de nomeação e posse do Ministro Moreira Franco para o recém-criado cargo de ‘Ministro de Estado Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República’, até decisão final de mérito”.

O pedido também mira o presidente Michel Temer ao pedir que ele preste informações à Justiça sobre a nomeação do ministro, citado 34 vezes da delação da Odebrecht.