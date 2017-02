Rainha da Inglaterra completa 65 anos no trono

Adorada pela população britânica, a Rainha Elizabeth II fez ontem mais um registro histórico ao ser a primeira monarca a obter o Jubileu de Safira. Neste 6 de fevereiro, ela completa 65 anos de reinado. Nesta manhã, a guarda real montada realiza uma encenação próxima ao Palácio de Buckingham, no Green Park, acompanhada pela população local e por turistas. Trechos da apresentação eram exibidos por canais de televisão.

Apesar da data inédita, não há previsão de comemoração especial, além da que já é realizada todos os anos. Como faz sempre no Dia de Ascensão, a rainha passaria o dia em uma propriedade particular, em Norfolk, sem a previsão de eventos públicos. Em 2022, Elizabeth pode atingir o “Platinum Jubilee”, o Jubileu de Platina.