Conservadores apoiam Merkel

A chanceler da Alemanha, Angela Merkel, recebeu o aval de seus aliados conservadores da Baviera ontem em sua campanha por um quarto mandato. Com isso, a sigla deixou de lado um prolongado debate sobre as políticas de imigração de Merkel, enquanto o país se prepara para eleição nacionais em setembro.

A mostra de unidade entre os conservadores em uma reunião em Munique ocorre no momento em que o principal rival de Merkel, o Partido Social-Democrata (SPD), de centro-direita, ganha força nas pesquisas após a surpreendente nomeação de Martin Schulz, ex-presidente do Parlamento Europeu e um rosto relativamente novo na política nacional. A União Social Cristã (CSU), da Baviera, domina a política nesse Estado.