Peru culpa Odebrecht

O ministro das Finanças do Peru, Alfredo Thorne, reduziu a estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de seu pais em um ponto porcentual, para +3,8% em 2017, por causa do atraso em obras em que a Odebrecht estava envolvida. Em uma coluna no jornal El Comercio, Thorne pediu por um “choque duplo de integridade e investimentos da economia”, em resposta aos casos de corrupção envolvendo a construtora brasileira. Na coluna, ele afirmou que é vital que as autoridades recuperem a confiança no serviço público para impulsionar a economia e criar empregos em projetos de infraestrutura. Isso envolveria o endurecimento das leis anticorrupção. “É uma prioridade tomar medidas para proteger os interesses do Estado”, escreveu.