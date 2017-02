Vinícola Araucária promove 3ª vindima em fevereiro

(foto: Divulgação)

A Vinícola Araucária, de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, promove sua terceira vindima nos dias 18 e 19 de fevereiro, pela manhã. Um almoço harmonizado no Restaurante Gralha Azul Campestre, ao lado da vinícola, fecha a programação. Cada participante recebe um certificado especial.

Participam da festa três grupos de 20 pessoas cada, tanto no sábado (18/2) quanto no domingo (19/2), num total de 120 pessoas nos dois dias. O primeiro grupo inicia a participação às 9 horas, o segundo, às 10, e o terceiro, às 11 horas. Para cada grupo, a vindima começa com workshop sobre maturação e colheita da uva com engenheiros agrônomos. Depois da colheita de uvas cabernet franc e do esmagamento, cada grupo faz um tour pela interior da vinícola para conhecer os processos de elaboração dos vinhos finos e espumantes, com workshop com enólogos.

Almoço – Para o almoço no Gralha Azul Restaurante Campestre o chef Luiz Moura preparou um cardápio especial: Bife de ancho servido com arroz de pinhão e linguiça Blumenau, batatas rústicas e molho de pimentas verdes ou Parmegiana de beringela, pomodoro e queijo de búfala servida com arroz negro de pupunha; sobremesa: Tortinha de queijo colonial servida com calda de amoras negras. Prato kids: Cheese burguer – hamburguer de fraldinha, servido com mussarela, salada e batata frita ou Brasileirinho – filé de frango grelhado servido com, arroz, feijão, batata frita e salada

As inscrições estão abertas pelos telefones (41) 3254-5259 e (41) 99173-5742. O preço por pessoa é de R$ 250,00 (criança R$ 150,00) e inclui, além da colheita e pisa das uvas, um avental, uma tesoura de poda, tour pela vinícola e almoço harmonizado (prato elaborado).

Integração – A Vinícola Araucária fica no entorno da Serra do Mar, a 40 quilômetros de Curitiba. E elabora os espumantes e vinhos finos a partir de vinhedo próprio, em cinco hectares, e de cultivos de parceiros, sendo pioneira na região metropolitana de Curitiba ao integrar vinhedo e vinificação na mesma área de produção. Os vinhos e os espumantes da Araucária guardam a tipicidade da região, ou seja: clima temperado, altitude de 950 metros e solo apropriado, em perfeita harmonia com o espírito de trabalho e dedicação.

O catálogo da Araucária contempla três linhas de produtos: 1 – Linha Poty: os espumantes Poty brut, Poty demi-sec e Poty nature; 2 – Linha Angustifólia: os tintos finos Angustifólia cabernet sauvignon e Angustifólia merlot (garrafas de 750 ml e 375 ml), e o branco fino Angustifólia chardonnay; 3 – Linha Gralha Azul: o tinto fino merlot Gralha Azul, e o tinto fino cabernet franc Gralha Azul.

Qualidade – O preparo da terra para o cultivo de uvas começou em meados de 2007. O plantio das variedades europeias teve início em seguida. Numa área de cinco hectares e meio (55 mil metros quadrados), a 950 metros de altitude, são cultivadas as uvas francesas Cabernet Franc, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir e Viognier, e a italiana Nebbiolo.

● Visitas – A Vinícola Araucária está aberta diariamente das 9 às 16 horas para visitação à loja e compras. Aos sábados e domingos há visitas guiadas por enólogo, a partir das 9 horas, para conhecer o vinhedo e o processo de elaboração dos vinhos e espumantes, bem como degustar os produtos e visitar a loja, além de apreciar a paisagem da região, no entorno da Serra do Mar. Basta agendar as visitas pelos telefones (41) 99173-5742 e (41) 3254-5259 ou pelo site www.vinicolaaraucaria.com.br

●Acesso – A Vinícola Araucária e o Restaurante Gralha Azul Campestre ficam na Estrada Malhada/ Saltinho, 461/Colônia Murici, em São José dos Pinhais. Saindo de Curitiba, rumo a Joinville, pela BR-376, entra-se à direita no trevo do Km 625, logo após o Paraná Golf Hotel, fazendo o retorno em seguida. A partir daí, seguir pela estrada vicinal, observando a sinalização. São 11 quilômetros da BR-376 até a vinícola e o restaurante.

● Sócios – A Vinícola Araucária tem como sócios o empresário Renato Adur, os engenheiros agrônomos Adolar Adur e Pedro Gallina, os enólogos Anderson Schmitz e Marcos Vian, o arquiteto Enio Perin e os comerciantes Cesar Henrique de Oliveira e Erivaldo Costa de Oliveira.