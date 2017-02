Vinícola Araucária promove 3ª vindima em fevereiro

Atração imperdível para os enoturistas: a Vinícola Araucária, de São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, promove sua terceira vindima nos dias 18 e 19 de fevereiro, pela manhã. Um almoço harmonizado no Restaurante Gralha Azul Campestre, ao lado da vinícola, fecha a programação. Cada participante recebe um certificado especial.



Participam da festa três grupos de 20 pessoas cada, tanto no sábado quanto no domingo, num total de 120 pessoas nos dois dias. O primeiro grupo inicia a participação às 9 horas, o segundo, às 10, e o terceiro, às 11 horas. Para cada grupo, a vindima começa com workshop sobre maturação e colheita da uva com engenheiros agrônomos. Depois da colheita de uvas cabernet franc e do esmagamento, cada grupo faz um tour pela interior da vinícola para conhecer os processos de elaboração dos vinhos finos e espumantes, com workshop com enólogos.



A Vinícola Araucária fica no entorno da Serra do Mar, a 40 quilômetros de Curitiba. E elabora os espumantes e vinhos finos a partir de vinhedo próprio, em cinco hectares, e de cultivos de parceiros, sendo pioneira na região metropolitana de Curitiba ao integrar vinhedo e vinificação na mesma área de produção.



Os vinhos e os espumantes da Araucária guardam a tipicidade da região, ou seja: clima temperado, altitude de 950 metros e solo apropriado, em perfeita harmonia com o espírito de trabalho e dedicação. A Vinícola Araucária está aberta diariamente das 9 às 16 horas para visitação à loja e compras.



Almoço — Para o almoço no Gralha Azul Restaurante Campestre o chef Luiz Moura preparou um cardápio especial e inclui ainda o prato kids.



As inscrições estão abertas pelos telefones (41) 3254-5259 e (41) 99173-5742. O preço por pessoa é de R$ 250,00 (criança R$ 150,00) e inclui, além da colheita e pisa das uvas, um avental, uma tesoura de poda, tour pela vinícola e almoço harmonizado (prato elaborado).