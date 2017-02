Matrícula da 2ª lista da UFPR será nos dias 9 e 10

O registro acadêmico dos aprovados na primeira chamada complementar do Vestibular 2016/2017 será nos dias 9 e 10 de fevereiro (quinta e sexta-feira desta semana). A lista dos aprovados foi divulgada na noite de sexta-feira pelo Núcleo de Concursos da UFPR. Os horários e locais dos registros acadêmicos dependem de cada curso e estão disponíveis no link: http://www.nc.ufpr.br/concursos_institucionais/ufpr/ps2017/documentos/edital_092017_nc.pdf



De acordo com o Núcleo de Concursos, a segunda chamada complementar poderá ser em março. A data será anunciada posteriormente pelo NC. Os candidatos devem ficar atentos às informações oficiais que serão divulgadas pelos portais do Núcleo e da UFPR.