Até 30% dos alimentos acabam desperdiçados em todo o Brasil

Em tempos de cesta básica consumindo boa parte dos salários, uma puxada de orelha tem que ser dada. O brasileiro está entre os que mais desperdiçam alimentos — desde a colheita, o transporte, venda e preparação. Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação (FAO), o País está entre os 10 no mundo que mais desperdiçam comida, jogando para a lata de lixo 30% do que é produzido.



Deste total, 10% ocorre na colheita, 50% no manuseio e transporte dos alimentos, 30% nas centrais de abastecimento e os 10% restantes ficam diluídos entre os locais de venda e os consumidores.



Além dos problemas desde a produção até a venda, existe uma razão também cultural, que faz com que o brasileiro jogue fora parte dos produtos que poderiam ser reaproveitados. A maioria nem imagina, mas a banana, por exemplo, pode ser consumida praticamente inteira, inclusive a casca.



Outra forma de desperdício é o mal acondicionamento dos produtos, que favorece que se estraguem com mais facilidade, como é o caso do morango, que também tem um alto nível de desperdício, na casa dos 40%.

VALOR NUTRICIONAL DO LIXO

- Os talos do agrião contêm grande concentração de ferro, cálcio e vitamina C

- As folhas da cenoura são ricas em vitamina A

- A casca da laranja é rica em cálcio e pode ser usada caramelizada

- A parte branca (entrecasca) da melancia e do melão são ricas em fibras e potássio

PORCENTUAL DO QUE SE DESPERDIÇA NO BRASIL