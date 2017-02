Ceasa-PR dá exemplo de reaproveitamento

Se o desperdício no País á alto, o Paraná foge um pouco à regra. Por causa das ações das cinco unidades da Ceasa, localizadas em Curitiba, Foz do Iguaçu, Maringá, Londrina e Cascavel, apenas 12% dos 1,2 milhão de toneladas de hortifrutigranjeiros que chegam à instituição são desperdiçados.



Uma dessas ações é o Banco de Alimentos, projeto que visa reaproveitar hortigranjeiros sem padrão de comercialização, mas em boas condições para o consumo. Em 2016, por exemplo, cinco toneladas de alimentos foram reaproveitados por dia, o que dá uma média de 418 mil quilos de hortigranjeiros por mês. As berinjelas, tomates, abóboras e melancias aproveitadas são doadas para uma das 530 entidades sem fins lucrativos cadastradas no programa, como a Associação Menonita de Assistência Social (AMAS).



Segundo o gerente da divisão social da Ceasa, Gilmar Pavelski, às vezes, algumas famílias não pegam verduras do Banco de Alimentos porque não sabem utilizar. “Muita gente não sabe como fazer berinjela, por exemplo. Por isso, começamos a promover oficinas e palestras sobre como preparar certos vegetais”, relata. Nos eventos, como o Culinária Sustentável, os profissionais também ensinam como aproveitar partes dos alimentos que seriam jogados fora, como a casca de abóbora, o talo de brócolis e as folhas de couve-flor.

Chef ensina receita de risoto de casca de abóbora

A chef de cozinha Regina Tchelly, fundadora do projeto Favela Orgânica, do Rio de Janeiro, sugere uma receita simples, rápida e bem nutritiva de risoto de casca de abóbora. Ingredientes: casca de 2 kg de abóbora ralada, 3 xícaras de chá de arroz cozido, 1 unidade grande de cebola picada, 1 maço picado de cheiro-verde, 1 pimentão picado, 1 copo de requeijão cremoso, 1 caixa de creme de leite, sal a gosto, azeite e Shoyo. Modo de preparo: Em uma panela bem quente, coloque 1 colher (sopa) de azeite, acrescente a cebola picada e deixe refogar. Em seguida, misture a casca de abóbora ralada e deixe cozinhar entre 15 a 20 minutos. Tempere com sal, shoyo, azeite, cheiro-verde, pimentão, requeijão e o creme de leite. Mexa até que tudo vire creme. Aos poucos, vá colocando o arroz já cozido. Depois de misturar bem, o risoto de abóbora está pronto para ser servido.