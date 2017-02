Vale capta US$ 1 bilhão no mercado internacional

NICOLA PAMPLONA RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Vale informou que vai captar US$ 1 bilhão com a emissão de títulos no mercado internacional feita nesta segunda-feira (6). Os recursos serão usados para resgatar dívida com vencimento em 2018. Os títulos têm vencimento em agosto de 2026. Com a operação, portanto, a companhia alonga o prazo de sua dívida. Os papéis renderão aos investidores juros de 6,250% ao ano, superiores aos 4,375% vigentes nos títulos com vencimento em 2018 que serão resgatados. A operação foi liderada por um consórcio formado por Bradesco, Banco do Brasil, JP Morgan, MUFG Securities e Santander. Segundo a companhia, os novos papéis serão consolidados a títulos emitidos pela empresa em agosto de 2016, também no valor de US$ 1 bilhão, formando uma série única de papéis. Em documento sobre a captação enviado à SEC (Securities and Exchange Comission, o regulador do mercado de ações dos Estados Unidos), a empresa diz que deve trazer novas baixas contábeis no valor de US$ 1,2 bilhão no balanço final de 2016. A baixa reflete a venda de ativos no segmento de fertilizantes, no valor de US$ 2,5 bilhões, anunciada em dezembro de 2016. A empresa diz ainda esperar novas baixas em razão da expectativa de menores preços de alguns dos seus produtos. O balanço será divulgado no dia 23 de fevereiro.