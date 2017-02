Vídeos de moradores mostram violência em ruas do ES; veja imagens

SÃO PAULO, DF (FOLHAPRESS) - Moradores têm compartilhado nas redes sociais imagens de crimes cometidos nas ruas do Espírito Santo nos últimos dias durante a greve da Polícia Militar. A onda de violência teve início no sábado (4) e já resultou em 52 homicídios. Com a onda de saques e de violência, os comerciantes evitaram abrir as portas. Seis shoppings não abriram pela tarde. Depois dos ônibus incendiados e da falta de policiais, motoristas decidiram paralisar o transporte coletivo a partir das 16h desta segunda. Para reforçar a segurança, o governo federal autorizou o envio de militares das Forças Armadas e 200 soldados da Força Nacional ao Espírito Santo. As tropas começaram a chegar à capital Vitória no início da noite.