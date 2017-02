Cesta básica cai em Curitiba. Batata e tomate ajudam a baratear a refeição

Em janeiro de 2017, a Cesta Básica de Curitiba calculada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) apresentou queda de 2,97%, favorecido pela baixa no preço do quilo da batata (que ficou 29,58% mais barata), o tomate (-19,94%), o litro do leite (-6,13%), o feijão (-3,63%), a banana (-2,27%), a farinha de trigo (-1,38%), e a manteiga (-1%).

Curitiba teve a quinta maior queda entre as 20 capitais que tiveram redução de preços, passando de R$ 409,86 em dezembro de 2016 para os atuais R$ 397,69. Deste modo, a capital paranaense teve o décimo maior valor entre as 27 capitais pesquisadas.

O custo da ração alimentar essencial mínima para uma família curitibana (1 casal e 2 crianças), foi de R$ 1.193,07, ou necessário 1,27 salários mínimos somente para satisfazer as necessidades do trabalhador e sua família com alimentação no mês de janeiro de 2017.

A cesta básica teve um custo mensal de R$ 397,69, apresentando uma variação de mensal de -2,97%, tendo um custo diário de R$ 13,26. Na comparação anual do mesmo mês, ou seja, janeiro de 2017 em relação a janeiro de 2016, a cesta básica de Curitiba teve uma redução de 0,19%, sendo a menor redução entre as treze capitais que tiveram queda no mesmo período.

Dos 13 produtos pesquisados, seis registraram alta em janeiro de 2017 em relação a dezembro de 2016: o óleo de soja (14,00%), o café (2,96%), o açúcar (1,29%), o arroz (1,05%), o pão (0,55%), e a carne (0,31%).

O que subiu e o que baixou

O que subiu

Óleo de soja 14%

Café 2,96%

Açúcar 1,29%

Arroz 1,05%

Pão 0,55%

Carne 0,31%

O que baixou

Batata -29,58%

Tomate -19,94%

Leite -6,13%

Feijão -3,63%

Banana -2,27%

Farinha de trigo -1,38%

Manteiga -1%

Rápida

A mais cara

A cesta básica mais cara entre as capitais brasileiras, segundo o Dieese, é a de Porto Alegre (R$ 453,67), seguida de Florianópolis (R$ 441,92) e Rio de Janeiro (R$ 440,16). Os menores valores médios foram observados em Rio Branco (R$ 335,15) e Recife

(R$ 346,44). Em janeiro, o custo do conjunto de alimentos essenciais diminuiu em 20 das 27 capitais do Brasil. As reduções mais expressivas ocorreram em Rio Branco (-12,82%), Cuiabá (-4,16%), Boa Vista

(-3,94%), Campo Grande (-3,63%) e Curitiba (-2,97%).