Setor de serviços invade os shoppings de Curitiba

Loja de costura e conserto de roupas no Shopping Jardim das Américas: serviços (foto: Franklin de Freitas)

Calor de lascar. Ontem, Curitiba teve temperatura máxima muito perto dos 30ºC, sol praticamente o dia todo e a população buscando refresco. Nestas horas, muitos aproveitam os shoppings por causa do seu ar-condicionado. Mas não é apenas o clima agradável que atrai. Hoje em dia, muitos dos serviços do dia a dia podem ser feitos nos shoppings.

De acordo com o Censo Abrasce 2016/2017, divulgado dia 31 de janeiro pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), os shopping centers já não são mais apenas locais de compras, eles se tornaram centros de lazer, entretenimento e serviços.

E os serviços são amplos. Desde trocar a bateria de um relógio, ao conserto de uma roupa, até pagar as contas. E isso com horário normalmente ampliado e que funciona também durante os finais de semana.

No Shopping Jardim das Américas, por exemplo, há mais de uma dezena de serviços que atraem os clientes da região, como três agências bancárias, caixas eletrônicos, casa de câmbio, salão de beleza, revelação de foto em uma hora e fotografia para documentos, lava car, chaveiro, sapataria, relojoaria, assistência técnica de celular, exames laboratoriais, Centro Médico, costureira, locadora de DVD, Blue Ray e jogos de videogame, xerox, impressão, carimbos, gravação de CD, lan house e estamparia.

"Há alguns anos, você andava na rua e era repleto de lojas que tiravam fotos para documentos. Hoje, as pessoas têm dificuldade em encontrar. E o fato de estarmos dentro de um shopping, com horário ampliado de funcionamento, inclusive nos finais de semana, facilita muito", afirma Ane Kawajiri, da Foto Winner, loja que fica dentro do Shopping Jardim das Américas.

Na Max Consertos, que está no local há 15 anos, a maioria dos clientes aproveita para deixar as roupas enquanto passeia pelo Shopping. "Dependendo da pressa do cliente e do nosso fluxo de trabalho, já fazemos o serviço na hora, como troca de zíper, barra ou hidratação de couro, para ele já buscar na saída do passeio", afirma Reginaldo Lemos, costureiro e proprietário.

Por necessidade e por comodidade

"Virei cliente do shopping através do salão. Enquanto fazia a unha, deixava o carro para lavar. A partir daí fui circulando e conhecendo as lojas. Os serviços, sem dúvida, atraem muitos clientes. É uma comodidade para quem tem a necessidade semanal, como eu", diz a advogada Stela Maris Doubek Motta, relembrando quando começou a frequentar o shopping.

"Desde a inauguração do Shopping nosso salão é um chamariz. As clientes acabam vindo cuidar da beleza e aproveitam para fazer compras nas demais lojas do empreendimento", conta Rose Commim, proprietária do Europa Cabeleireiros & Estética.

A aposentada Elisa Nishikawa tem o mesmo princípio. Quando vai às compras, procura aqueles estabelecimentos que concentrem o maior número possível de serviços, como uma lotérica onde se pode pagar uma conta, ou a loja de consertos de roupas para ajeitar a barra da calça.

Ela conta que em uma vez chegou a um shopping e perguntou se ali tinha um determinado serviço. Com a resposta negativa, simplesmente saiu e foi até outro shopping próximo que tinha o tal serviço.

Ou seja, quanto mais serviços um mesmo local oferecer, maior a chance de cativar o cliente. Afinal, quem não precisa pagar uma conta e aproveitar para fazer um passeio em segurança. Sem falar no bendito ar-condicionado que traz alívio nas tardes de verão.