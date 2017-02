Dono do hit Deu Onda em Curitiba

O Wood’s Bar, uma das casas de show mais badaladas do país, vai receber a mais nova sensação do funk nacional: o Mc G15. Responsável pelo sucesso Deu Onda, o funkeiro se apresenta pela primeira vez na capital paranaense, amanhã.



Natural de Duque de Caxias (RJ), Mc G15 tem apenas 18 anos de idade e acaba de alcançar um feito excepcional. Após liderar a lista de canções mais ouvidas no final do ano passado no Spotfy, o hit Deu onda conquistou o 3º lugar no ranking semanal de músicas mais acessadas mundialmente no Youtube. Lançado há pouco mais de um mês, o clipe oficial da canção já ultrapassa a marca das 120 milhões de visualizações.



Durante o show no Wood’s Curitiba, Mc G15 promete agitar o público com um set list embalado pelos destaques de seus primeiros trabalhos profissionais e, também, pelos maiores sucessos do funk nacional.



O evento será realizado no Wood´s Curitiba (Rua General Mário Tourinho, 387 – Seminário), a partir das 22h30. Mais informações no site www.woodsbar.com.br ou pelo telefone (41) 3087-9050.