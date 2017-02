Curitiba tem passeios gratuitos ou bem baratos

Nos últimos dias de férias começam a faltar ideias do que fazer com o tempo livre, principalmente porque o orçamento a essa altura já está um pouco mais curto. Porém, dá para curtir o restinho de folga gastando pouco. Escolha uma das dicas do Instituto das Cidades Inteligentes.

Conhecer pontos turísticos conectados. É possível curtir os dias de sol com passeios ao ar livre sem ficar desconectado. Pontos turísticos como o Parque Barigui, Praça da Espanha e Mercado Municipal têm WiFi gratuito, um serviço prestado pelo Instituto Cidades Inteligentes (ICI). A lista com todos os espaços públicos com internet gratuita pode ser consultada no site: http://www.ici.curitiba.org.br/wificuritiba

Dentro do Jardim Botânico há uma trilha de 200 metros de extensão chamada Jardim das Sensações. O espaço é delimitado por uma cerca viva e o percurso é feito de olhos vendados, onde os sentidos dos visitantes são testados pelo contato direto com plantas de diferentes formas, texturas e aromas. O Jardim das Sensações fica dentro do Jardim Botânico, que também conta com serviço de WiFi grátis.

Baratinhos — Visitar o Museu Egípcio. Possui um grande acervo da história do Egito Antigo e dos faraós. Funciona de terça a sábado, das 8 às 12 horas e das 13 às 17h30. Fica na rua Nicarágua, 2.620, no Bacacheri. A entrada custa R$ 5.

O mirante da Torre Panorâmica Oi fica no ponto mais alto de Curitiba, a 109,5 m de altura, o equivalente a 40 andares e proporciona uma vista em 360º da cidade. O ingresso custa R$ 5 e a visitação pode ser feita de terça a domingo, das 10 às 19h. A Torre fica na rua Prof. Lycio Grein de Castro Vellozo, 191, nas Mercês.