Curitiba ganha 'Cabaret', mas é vira-lata

O novo e bem humorado espetáculo, versão underground dos shows de La Vegas, estreia hoje no Curitiba Comedy Club. Em cena comediantes, atrações musicais, apresentações circenses e performances de burlesco. Criado e produzido por Fábio Silvestre.



Em uma mesma noite, o show em formato de cabaré, comandado pelo ex-crooner Tony Cristal, novo personagem do ator e humorista Fábio Silvestre, que pode ser visto no canal Multishow na série do humorístico Treme Treme, traz comediantes, atrações musicais, apresentações circenses e performances de burlesco. Acompanhando Tony, sua assistente de palco, Soraya Farofa, uma ex-stripper e dançarina, que sempre sonhou em ser assistente de palco, como as suas ídolas Mariette e Rita Cadillac.



Na noite de estreia, Tony Cristal apresentará e conduzirá as brilhantes atrações: Hélio Barbosa, ator, comediante e sapateador; Eliezer Van Der Brock, ator, palhaço e músico (atualmente em cartaz com O Grande Sucesso ao lado de Alexandre Nero); Rogério Cordoni, famoso cover do Elvis Presley (apresentações anuais nos EUA); a performer Ruby Hoo, em um raro número de burlesco em Curitiba e a atriz e cantora Débora Walz, na pele da assistente de palco, Soraya Farofa.



O show acontecerá terça-feira sim, terça-feira não, sempre com um elenco rotativo, na programação do Curitiba Comedy Club, a partir das 21h.

SERVIÇO:

Cabaret Vira Lata

hoje, a partir das 21h. Terças alternadas: 07 e 21/02, 07 e 21/03.

Curitiba Comedy Club (Mateus Leme, 2467)

Quanto: R$25

Reservas: (41) 3018-0474|WhatsApp (41) 9.8794-2954

curitibacomedyclub.com.br