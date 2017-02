Lady Gaga confirma show no Rock in Rio 2017

A cantora Lady Gaga fará um show no Brasil este ano, no dia 15 de setembro, no Rock in Rio. A informação foi confirmada pelos canais oficiais do festival e da cantora, na manhã de ontem. "Interrompemos a nossa programação por motivos de LADY GAGA NO ROCK IN RIO!!", diz um tweet da Universal Music BR, na manhã de ontem. Na aba "tour" do site oficial da cantora também aparece a data confirmada. É a única apresentação de Lady Gaga na América do Sul, por enquanto. Gaga está em alta por conta de sua apresentação no intervalo do Super Bowl, neste domingo.

Narrador chama Lady Gaga de “ridícula” e tem que se explicar

O narrador Everaldo Marques, da ESPN, envolveu-se numa polêmica durante a transmissão do Super Bowl, no domingo (6). Ele elogiou a cantora Lady Gaga, que fez o show de intervalo do jogo, chamando-a de "ridícula". "Palmas, palmas, palmas, o Tocantins inteiro para você, Lady Gaga. Você é ridícula!", disse Everaldo, usando o bordão que já se tornou uma de suas marcas na ESPN. Contudo, muitos fãs da cantora entenderam como um ataque a ela. Marques recebeu uma enxurrada de comentários raivosos nas redes sociais e teve que se explicar. "Pra quem não entendeu, "Lady Gaga, você é ridícula!!!" foi um elogio. Show sensacional", escreveu ele, no Twitter. "Lá nos Estados Unidos eles usam esse 'ridiculous' como uma coisa fora do padrão, acima da média, de um nível muito alto", afirmou ele, ao UOL.

Gisele Bündchen comemora com Tom Brady no Super Bowl

Gisele Bündchen comemorou muito a vitória do time de Tom Brady, o New England Patriots, na noite deste domingo, dia 5. O marido da modelo brasileira se tornou o quarterback com o maior número de títulos da história da liga de futebol americano: cinco. A über model vibrou muito torcendo na arquibancada e, após o final do jogo, a celebração foi para o gramado. O New England Patriots perdia por 28 a 3 para o Atlanta Falcons ao fim do primeiro tempo, mas Brady levou o time à virada, com placar de 34 a 28.

Mariah Carey queima vestido de noiva de R$ 770 mil

Alguns meses após o fim do noivado com James Packer, Mariah Carey lança I Don't, em parceria com o rapper YG, cuja letra fala justamente sobre o relacionamento. No clipe, divulgado na última semana, a cantora literalmente queima seu vestido de noiva, avaliado em mais de US$ 250 mil (R$ 777 mil). Mariah ganhou o vestido de seu ex-noivo, bilionário australiano considerado um dos homens mais ricos do país. O casal terminou em outubro, em meio a boatos de uma suposta traição de Mariah e crises de ciúmes de Packer. Na música, ela fala sobre o fim do relacionamento com frases como "alguém que ama não deveria tratar o outro mal" e "eu tentei fazer funcionar, não importa o quanto tenha doído".

O clipe está em www.youtube.com/watch?v=oiQ68AW0LMY

BBB17 vira palco de protesto contra Temer

Apesar de todo o esforço da Globo para evitar manifestações políticas inesperadas, o "Big Brother Brasil 17" acabou sendo palco de um protesto contra o governo do presidente Michel Temer. Escolhidos pelo anjo Daniel, Marcos e Ilmar representariam o lado mau e o lado bom de um cérebro, e ao toque de um sinal, deveriam "manifestar seus instintos mais profundos", como dizia a descrição da brincadeira, lida pelo anjo. Em uma das primeiras manifestações da dupla, no sábado (4), no jardim da casa, enquanto Ilmar gritava "Fora Temer", Marcos respondia "Volta Dilma". Desconsiderando o fato de que a brincadeira pedia que os dois fossem antagonistas, eles acabaram exibindo um mesmo posicionamento político.

