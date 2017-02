Quina acumula e prêmio pode chegar a R$ 4,8 milhões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4304 da Quina, sorteadas nesta segunda-feira (6) em São Paulo (SP). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 4,8 milhões. A quadra teve 86 acertadores, que ganharão o prêmio individual de R$ 5.505,71. No terno, houve 7.300 ganhadores, que receberão cada um R$ 97,53. Outros 176.305 ganharão R$ 2,22 por terem acertado duas dezenas. Os números sorteados foram: 06, 08, 28, 44, 63.

LOTOFÁCIL

Duas apostas acertaram os 15 números do concurso 1471 da Lotofácil e levaram para casa R$ 874.764,39. Os números sorteados foram: 01, 02, 04, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 21, 22, 24. Confira o rateio: 15 acertos - 2 apostas ganhadoras, R$ 874.764,39 14 acertos - 815 apostas ganhadoras, R$ 943,58 13 acertos - 19.590 apostas ganhadoras, R$ 20,00 12 acertos - 186.146 apostas ganhadoras, R$ 8,00 11 acertos - 915.251 apostas ganhadoras, R$ 4,00