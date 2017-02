Homem está desaparecido na Barra do Saí, no Litoral do PR

Os bombeiros ainda procuram o corpo de Hernani da Silva Gonçalves, de 28 anos, na Barra do Saí, em Guaratuba, Litoral do Paraná. O corpo de Robson Olivetto da Silva, de 36 anos, foi encontrado no final da tarde do domingo. Os socorristas tentaram durante cerca de duas horas reanimá-lo, sem sucesso. Robson morava em Curitiba e era sobrinho da vereadora de Guaratuba, Maria “do Neno” da Silva Batista.

Em vinte dias, bombeiros registram 512 afogamentos e quatro mortes no litoral

Quatro pessoas fizeram um passeio até a ilha que fica no mar, na desembocadura do rio Saí-Guaçu, na divisa do Paraná e Santa Catarina. No retorno, como o barco não consegue encostar nas margens, eles nadaram até a embarcação. Dois conseguiram chegar ao barco e dois foram levados pela correnteza e desapareceram.