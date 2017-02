Com cinco chegadas e duas saídas, Fla encerra ações no mercado da bola

VINICIUS CASTRO SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo fechou o elenco para a primeira parte da temporada. Qualquer mudança a partir de agora só ocorrerá por oportunidade que se apresente favorável ao clube ou para reposição em caso de negociação de algum jogador. Assim, será com o grupo atual -que teve a chegada de cinco atletas - que o time rubro-negro disputará as competições até a janela do meio do ano. Miguel Trauco, Conca, Romulo, Berrío e Renê foram as novidades no Ninho do Urubu. O último foi anunciado na noite de segunda-feira (6). O lateral-esquerdo deixou o Sport para compor o setor no clube carioca. Além de Renê, Berrío e Conca ainda não estrearam. O colombiano finaliza a documentação, enquanto o argentino recupera-se de uma cirurgia no joelho e só deve ter condições de atuar a partir de abril. Já Trauco e Romulo colecionam elogios pelas primeiras apresentações na temporada. Se os cinco reforços importantes chegaram, o Flamengo perdeu dois atletas. O goleiro Paulo Victor foi emprestado ao Gaziantepspor, da Turquia, por um ano e meio. Já era desejo do jogador mudar de ares desde que perdeu a posição para Alex Muralha. Sem chances de retomá-la, a saída foi o caminho natural. O jovem Thiago acabou promovido ao posto de reserva. O lateral esquerdo Jorge foi vendido ao Monaco-FRA em uma negociação avaliada como positiva pelo departamento de futebol. No orçamento de 2017, o clube estipulou fazer R$ 10 milhões com vendas de jogadores. O ex-camisa 6 foi negociado por 9 milhões de euros -R$ 30,5 milhões. O Flamengo ficou com 6,7 milhões de euros -R$ 22,7 milhões. Até por isso, Renê foi contratado para a posição. A expectativa é a de que ele dispute a vaga ou mesmo seja reserva do peruano Miguel Trauco. De todas as contratações do Flamengo, apenas Conca veio por empréstimo até o final do ano, numa negociação avaliada como "oportunidade de mercado" pela diretoria. Miguel Trauco assinou por dois anos. Romulo, Orlando Berrío e Renê por quatro temporadas.