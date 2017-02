Produção industrial cai em São Paulo, mas cresce em outras regiões, diz IBGE

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A produção industrial do Estado de São Paulo caiu 1,5% de novembro para dezembro de 2016, de acordo com levantamento do IBGE divulgado nesta terça-feira (7). Em relação ao mesmo mês de 2015, houve queda de 0,6%. O acumulado para 12 meses mostra que a indústria paulista recuou 5,5% no ano. Dos 14 lugares pesquisados pelo instituto, em 10 a produção cresceu em dezembro. Apenas em quatro Estados houve queda: Amazonas, Pará, São Paulo e Rio de Janeiro. O maior crescimento foi no Ceará, com 12,4%. Dados divulgados na última quarta-feira (1º) indicam ainda que a indústria brasileira fechou 2016 com queda de 6,6% na produção, terceiro ano seguido de perdas. Em dezembro, porém, a produção do país avançou.