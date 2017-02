UEM divulga lista de aprovados no vestibular de verão

(foto: Divulgação)

A Universidade Estadual de Maringá (UEM), no norte do Paraná, divulgou o resultado do Vestibular de Verão 2016 às 10 horas desta terça-feira (7). A lista tem 1.496 aprovados em 69 cursos de graduação.

Veja aqui a lista de aprovados

Além da lista dos aprovados no vestibular, também estão disponíveis os nomes dos aprovados dos cursos de Educação a Distância (EAD) e também da terceira etapa do Processo de Avaliação Seriada (PAS).

Os aprovados no vestibular devem fazer a matrícula entre os dias 13 e 15 de fevereiro, pela página na internet da Diretoria de Assuntos Acadêmicos. Já os documentos exigidos para a confirmação da matrícula devem ser enviados por correio até o dia 16 de fevereiro.