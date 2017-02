Quatro municípios devem ter novas eleições no Paraná em abril

O Tribuinal Regional Eleitoral (TRE) deve decidir naa quarta-feira (8) a data para as novas eleições em quatro municípios do Paraná. Aaso a corte aprove a medida, os moradores de Foz do Iguaçu, Novas Laranjeiras, Piraí do Sul e Quatiguá devem voltar às urnas no dia 2 de abril deste ano.

Em Foz do Iguaçu, o prefeito eleito Paulo Mac Donald (PDT) foi cassado pela justiça e não pode assumir o cargo. A presidente da Câmara de Vereadores da cidade Inês Weizemann (PSD) está no comando da administração municipal de forma interina.

Em Novas Laranjeiras, o Tribunal de Contas do Estado reprovou as contas do prefeito eleito Eugênio Milton Bittencourt e indeferiu a candidatura dele e de seu vice. O presidente da Câmara Altamiro Scheffer assumiu a prefeitura no município.

Na região dos Campos Gerais, a chapa contrária à do prefeito eleito Antônio El-Achkar (PTB) o acusou de não prestar contas de uma viagem feita à China e ao Japão quando comandou a prefeitura em 2009. Por isso, o presidente da Câmara de Vereadores da cidade Márcio Flávio da Silva (PMB) está no comando de forma interina.

Já no Noroeste do Paraná, o prefeito eleito de Quatiguá Efraim Bueno de Moraes (PMDB) foi impedido de assumir o cargo. Há duas ações de improbidade administrativa contra ele. Elas teriam acontecido em 2011, quando Efraim estava à frente da prefeitura do município. Também de forma interina, Josué de Pádua Melo (PMDB) assumiu a prefeitura da cidade.