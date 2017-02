Madonna tem autorização para adotar mais duas crianças do Malawi

Redação Bem Paraná com agências

07/02/17 às 11:35 Redação Bem Paraná com agências

(foto: Divulgação)

A Suprema Corte do Malawi aprovou nesta terça-feira (7) a adoção de duas crianças do país pela estrela pop americana Madonna, informou a agência de notícias Reuters. A cantora já é mãe de dois filhos adotados no Malawi, e outros dois biológicos.

O porta-voz do Judiciário malauiano Mlenga Mvula disse que a artista estava no tribunal em Lilongwe, capital do país, quando recebeu a decisão.

Madonna abriu o processo de adoção das crianças no último dia 25. Na ocasião, foi ao tribunal em meio a fortes medidas de segurança, que impediram a imprensa de se aproximar. No país africano, a cantora já adotou David Banda em 2006 e MercyJames em 2009. Ambos têm 12 anos.

A artista já esteve no Malawi mais de uma vez para visitar os projetos da organização humanitária que ela mesma fundou, Raising Malawi. Além de David e Mercy, Madonna tem dois filhos biológicos: Lourdes Maria, de 20 anos, e Rocco, de 16 anos.