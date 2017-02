Corpos de desaparecidos em córrego são encontrados em Sorocaba

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os corpos do homem de 49 anos e do menino de 10 anos desaparecidos em Sorocaba (SP) foram localizados pelo Corpo de Bombeiros. Eles estavam presos em árvores na região do Parque São Bento, próximo ao início do Rio Sorocaba. As informações são da Agência Brasil De acordo com a Defesa Civil, sobe para treze o número de mortos no Estado devido às chuvas, desde dezembro do ano passado. Os dois desapareceram no sábado (4) após serem levados pela correnteza em um córrego. Quatro crianças pescavam quando a chuva começou. Elas caíram na água, mas uma delas conseguiu sair e pedir ajuda a um adulto. O homem resgatou duas crianças, mas foi levado pela correnteza quando tentava salvar a última vítima. Outro desaparecido O Corpo de Bombeiros continua as buscas por um homem que desapareceu na capital paulista. Por volta das 12h30 de hoje (7), as equipes vasculhavam toda a extensão do Rio Aricanduva. O homem foi levado pela correnteza durante a forte chuva de ontem (6) na zona leste da cidade. Ele caiu em um córrego na Avenida Riacho dos Machados, no bairro São Mateus. Segundo testemunhas, a vítima tentou se salvar segurando em uma corda jogada por populares, mas não resistiu e caiu em um duto que deságua no leito do Rio Aricanduva.