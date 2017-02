Filósofo e linguista búlgaro morre aos 77 anos em Paris

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Tzvetan Todorov, historiador, linguista, filósofo e crítico literário, morreu em Paris nesta terça (7), aos 77 anos.

A morte foi confirmada por Joan Tarrida, seu editor na Espanha, à Agência Efe. Autor de muitos livros e ensaios, que influenciaram significativamente a antropologia, a sociologia, a semiótica e a crítica literária, Todorov nasceu em Sofía, capital da Bulgária, em 1939, mas morava na França desde 1963 e era considerado um dos principais intelectuais franceses contemporâneos.

No Brasil, foram publicadas muitas de suas obras, entre elas "Conquista da América: A Questão do Outro" (Martins Fontes) e "A Gramática do Decameron" (Perspectiva). Recebeu na Espanha o Prêmio Príncipe de Astúrias de Ciências Sociais pelo ensaio "A Experiência Totalitária" em 2008. Todorov deixa a mulher, a escritora canadense Nancy Huston.