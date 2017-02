Índice do Custo de Vida do paulistano sobe 1,04% em janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O paulistano começou o ano gastando mais. O ICV (Índice do Custo de Vida) de São Paulo, capital, variou 1,04%, entre dezembro de 2016 e janeiro de 2017, segundo cálculo divulgado nesta terça-feira (7) pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). No acumulado de 12 meses, entre fevereiro de 2016 e janeiro de 2017, a variação foi de 5,37%. As informações são da Agência Brasil. A maior alta foi observada no grupo educação e leitura (6,61%), puxada pela venda de material escolar e reajuste das mensalidades escolares com aumento de 8,02%. Em seguida, aparecem transporte (1,04%), habitação (0,90%) e alimentação (0,26%), que contribuíram com 0,97 ponto percentual na taxa de janeiro. No grupo transporte (1,04%) houve reajuste do diesel ( 3,84%), do álcool (3,74%) e da gasolina (3,36%), itens do subgrupo transporte individual. No grupo habitação, com alta de 0,90%, as taxas de locação, impostos e condomínio apresentaram queda de 0,02%; já a conservação do domicílio aumentou 0,33%; e operação do domicílio, 1,47%. O reajuste de 8,42% na telefonia fixa explica a alta do subgrupo operação do domicílio. Comer fora de casa representou a maior alta do grupo alimentação, com reajuste de 0,94%. Os preços das refeições principais aumentaram 0,76% e dos lanches, 1,16%.