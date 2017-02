(foto: Reprodução)

Com 50 anos completados em 2016, o disco Pet Sounds do grupo americano Beach Boys vai ganhar um documentário produzido pelo canal norte-americano Showtime.

Intitulado The Beach Boys: Making Pet Sounds, o documentário fará um resgate daquele que é considerado a obra-prima do grupo, e contará om imagens de arquivo, sobras de estúdio e entrevistas com os criadores do disco, entre eles Brian Wilson, Mike Love, Al Jardine e Bruce Johnston.

O documentário tem previsão de lançamento para abril, e vai mostrar a história da criação do disco que influenciou musicalmente vários artistas na segunda metade dos anos 60.