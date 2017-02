Mano não pediu Lucas Silva ao Cruzeiro, mas planeja usá-lo

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - Emprestado ao Cruzeiro por um ano e meio, Lucas Silva não foi um pedido de Mano Menezes, tal qual aconteceu nas chegadas de Kunty Caicedo, Diogo Barbosa, Hudson e Thiago Neves. O volante apareceu como uma oportunidade para o time mineiro, conforme revelado pelo treinador. Em entrevista ao Fox Sports, ele contou os bastidores da chegada do meio-campista à Toca da Raposa II. "Nós não tínhamos requisitado a contratação de outro volante nesse momento. Na minha avaliação, nós já tínhamos os jogadores para o setor de meio-campo que Lucas Silva desempenha. Mas sempre falo que você tem que estar aberto para novos jogadores. Por isso que você não enche o time de jogadores no início de temporada, que é para quando surgir a oportunidade e você entender que é qualificação, você aproveitar", disse ao Fox Sports. "A situação foi mais difícil, porém na última hora houve a possibilidade de o Real Madrid liberar o jogador -era isso que estava pendente nas decisões finais. [O jogador] fez os exames em São Paulo -mandamos nosso médico para que os exames fossem efetivados- e foi oficializado", acrescentou. O gaúcho brincou sobre a possibilidade de utilizar o atleta e revelou que poderá usá-lo tanto quanto os demais: "Podemos fazer uma temporada brigando por títulos nas competições que a gente jogar. Ora vamos usar Lucas Silva, Hudson, Henrique, Romero... Tenho fama de jogar com muitos volantes, mas acho melhor não (risos). A gente tem um grupo equilibrado e vamos usar quem estiver melhor. O campo mostrará quem estará melhor", concluiu.