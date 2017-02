Entre vaias e aplausos, Inter pede tempo para melhorar rendimento

MARINHO SALDANHA PORTO ALEGRE, RS (UOL/FOLHAPRESS) - O Internacional já viu aplausos e vaias em 2017. Empatou no jogo de estreia, ganhou em seguida, mas perdeu em casa a terceira partida no ano. Com trabalho iniciando e muitas caras novas no elenco, os colorados pedem paciência para melhorar o rendimento. "Estamos fazendo o processo de avaliação do grupo, alguns jogadores já saíram, outros estão chegando. Somando meninos que estão jogando, temos perto de dez caras novas no grupo. Alguns nem estrearam. É um processo de reformulação e adaptação", explicou o vice de futebol Roberto Melo. Sem uma grande atuação na temporada, o time gaúcho teve o melhor rendimento exatamente quando usou um time descaracterizado. Foram os reservas que conquistaram a vitória diante do Brasil de Pelotas, em jogo no qual o time vermelho teve um jogador a mais durante boa parte do jogo a partir da expulsão do goleiro Eduardo Martini. Enquanto isso, a torcida mostra-se impaciente. Vaiou o time depois da derrota para o Novo Hamburgo, em casa. E se colocou contra alguns jogadores, como Fernando Bob e Paulão, repetidamente xingados por parte dos torcedores. "É difícil esperar paciência. A reação do torcedor depende do que estamos apresentando em campo. Fazer um bom jogo é fundamental para a torcida vir conosco. Se a torcida vê passividade, é normal a cobrança. Temos que estar preparados para isso. Sabemos que o torcedor espera sempre a vitória, mas temos que corresponder em campo", completou o lateral esquerdo Uendel. O Internacional treina na tarde desta terça-feira (7) e encerra preparação para o duelo desta quarta (8) diante do Fluminense, no Beira-Rio. A partida da Primeira Liga está marcada para as 19h30 (horário de Brasília).