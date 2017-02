Há 9 meses parado, Jefferson vislumbra volta e busca Copa de 2018

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Ainda recuperando-se de uma cirurgia no braço esquerdo, o goleiro Jefferson disse, em entrevista à "ESPN Brasil", que já começa a vislumbrar a volta aos gramados pelo Botafogo. Ele está afastado desde maio de 2016 e disse que em breve começará uma nova fase de seu processo de reabilitação "Foi bastante difícil esse tempo parado, desde maio de 2016. Nunca fiquei tanto tempo parado. Mas já superei esse momento da cirurgia, principalmente fora de campo os torcedores me dão bastante força", disse. "Agora estamos na reta final, fizemos a segunda cirurgia. Estamos nos últimos dias para a cicatrização. Daqui uma semana começa o reforço [muscular do braço], daí aos poucos dará para fazer as atividades. Mas tem que ter paciência, já esperei até agora e quero voltar bem", disse. Embora não estipule um prazo para o retorno, Jefferson já faz planos para assumir a meta do Botafogo, 1 dos 2 objetivos traçados para este ano. O outro é voltar à seleção brasileira e ter a oportunidade de jogar a Copa do Mundo. "A minha expectativa de voltar à seleção é grande. Eu que tive uma passagem muito boa pela seleção, praticamente cinco anos, sei como é o ambiente. Tenho dois objetivos, que são voltar a vestir a camisa do Botafogo e da seleção", disse. "Sei que é passo a passo, mas estou muito esperançoso com a mudança da comissão técnica, que abriu as portas [para jogadores do Brasil]. Tenho que voltar e fazer meu trabalho que vou ter chances. Se Deus quiser quero estar na Copa de 2018", explicou. Atualmente com 34 anos, Jefferson lesionou o tríceps do braço esquerdo em jogo da Copa do Brasil, contra o Juazeirense-BA, em maio de 2016. Ele passou por cirurgia depois, tendo a previsão de retorno em três meses. Contudo, quando já vinha treinando com o grupo, ele voltou a sentir dores no local, tendo constatado que o tendão reconstituído não cicatrizou direito. Assim, ele precisou passar por nova cirurgia.