Keno diz que se impressionou com torcida e escolheu Palmeiras por projeto

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um dos jogadores mais disputados na última janela de transferências, o atacante Keno explicou, em entrevista à "ESPN Brasil", que a escolha de atuar pelo Palmeiras em detrimento de outros times como Santos e Flamengo foi pessoal. Keno disse que ficou encantado com o projeto apresentado pelo clube em uma visita que fez em novembro de 2016 e não foi difícil tomar a decisão. Ele ainda revelou que o primeiro contato com a torcida palmeirense fez a diferença. "Estou muito feliz, é um clube que foi escolha minha. Vim antes e vi o projeto do Palmeiras e gostei. Vim em novembro e fiquei impressionado com a estrutura e com as conversas que tive. Conversei com alguns jogadores e disseram que se fosse para o Palmeiras me sentiria feliz. Tenho muito respeito pelo Santos e Flamengo, mas o Palmeiras foi escolha minha", disse. "[Durante a visita ficou impressionado] com a estrutura, o estádio e também a torcida. A torcida é impressionante, apoia do início ao fim. Quando eu vim fazer a visita, [alguns torcedores] me reconheceram e disseram 'vem bater uma foto'", contou. Quem também teve influência em sua escolha foi Grafite, atacante com quem atuou no Santa Cruz na última temporada. Ele disse que sempre ouviu muito os conselhos do experiente jogador, hoje no Atlético-PR. "Converso muito com Grafite também, ele me deu bastante conselho. Aprendi muito. Ele era muito humilde, conversava com ele bastante. Não tinha momento nenhum que ele não queria. Escutava muito ele", explicou. Jogador que começou a carreira profissional tardiamente, já com 22 anos, Keno disse que não vai faltar luta e dedicação nas chances que tiver no time do Palmeiras. Com contrato por quatro anos, ele disse que tem foco total em ajudar o clube, mas que não vê limites para a sua carreira. "Pelo que eu passei há cinco anos, não quero voltar. Vou batalhar para jogar e ajudar o Palmeiras. Eu quero jogar, e por que não posso pensar [em no futuro] jogar na Europa, seleção...", disse o atacante, que atualmente tem 27 anos.