Com 4 jogos em 'casa', Santos busca 'gordura' para o Paulistão

SANTOS, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Nada como ter a torcida ao lado, ainda mais em quatro jogos consecutivos. É o que o Santos, de certa forma, terá neste início de Campeonato Paulista. Depois de estrear com goleada sobre o Linense na última sexta-feira (6), na Vila Belmiro, o time de Dorival joga a segunda rodada neste domingo (12) em sua "segunda casa", o Pacaembu, a pedido do mandante da partida, o Red Bull. Na sequência, os jogos da terceira e quarta rodadas, contra São Paulo e Ferroviária, também acontecem na Vila Belmiro, sendo que a equipe do litoral só sai de casa na quinta rodada do Estadual, quando visita o Ituano no estádio Novelli Júnior. Ótima oportunidade para os comandados de Dorival Júnior adquirirem uma gordura nesta primeira fase de Paulistão. A folga na tabela seria importante especialmente por conta da Copa Libertadores, principal objetivo do Santos no ano e que, a partir de março, acontece simultaneamente com o Paulistão. A estreia acontece no dia 9, contra o Sporting Cristal-PER, no estádio Alberto Gallardo. Antes disso, além de Red Bull, São Paulo, Ferroviária e Ituano, o Santos encara o Ituano e fecha a sequência pré-Libertadores em clássico contra o Corinthians. E no que depender do retrospecto caseiro, o Santos tem grandes chances de obter esta sonhada gordura. Na Vila Belmiro, o time não sabe o que é perder desde agosto de 2016, quando foi batido pelo Figueirense por 1 a 0 pelo Brasileiro, na despedida de Gabigol. Depois disso, foram oito jogos sem perder no Urbano Caldeira, incluindo a goleada de sexta (3). Já no Pacaembu, a invencibilidade já dura quase três anos. A última derrota aconteceu no dia 6 de abril de 2014, quando foi superado pelo Ituano no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista, por 1 a 0. Desde então, foram 16 jogos e incríveis 16 vitórias no estádio da capital. Depois de treinar em dois períodos nesta segunda-feira (6), o Santos folga na manhã desta terça (7) e volta às atividades no período da tarde. Sequência de jogos até a Libertadores: 12/02 - Red Bull - Pacaembu 15/02 - São Paulo - Vila Belmiro 18/02 - Ferroviária - Vila Belmiro 21/02 - Ituano- Novelli Jr. 25/02 - Botafogo-SP - Vila Belmiro 05/03 - Corinthians- Arena Corinthians