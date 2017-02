No Paraná, 49,4% dos comerciantes estão otimistas para o 1º semestre

Os empresários do comércio de bens, serviços e turismo do Paraná começaram o ano mais otimistas. De acordo com pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), 49,4% dos empresários têm expectativa de um faturamento melhor para o primeiro semestre de 2017.

Os empresários retomaram a confiança a partir de agosto do ano passado, coincidindo com a mudança no comando do país. Na edição anterior do estudo, referente ao 2º semestre de 2016, o índice de otimismo foi de 45,5%, e superou a mínima histórica registrada no 1º semestre de 2016, quando era de apenas 31%.

Pela segunda vez consecutiva, verifica-se redução no índice de expectativas negativas. Passou de 25% no 1º semestre de 2016 para 16,3% no 2º semestre de 2016, chegando a 15,1% no 1º semestre de 2017.

A incerteza ainda predomina entre os empresários e chega a 30,4% neste ano, mantendo-se estável na comparação com o 2º semestre de 2016 (29,7%) e inferior ao registrado no começo do ano passado (38%).

Os empresários de Londrina são os mais otimistas entre as seis regiões pesquisadas no Estado. Dos entrevistados no município e na Região Metropolitana, 66% se mostraram esperançosos com os próximos seis meses do ano.

Maringá é a segunda região mais otimista, com 54%. Já a região Oeste, que no 1º semestre de 2016 tinha o índice mais elevado de otimismo, agora apresenta o grau mais baixo de confiança, com apenas 31% de expectativas favoráveis.

Em Curitiba e Região Metropolitana, 51% dos empresários acreditam que este será um semestre com faturamento melhor. No Sudoeste esse indicador é de 45% e de 32% em Ponta Grossa e Campos Gerais.