Vereadores propõem nova comissão sobre transporte coletivo de Curitiba

07/02/17 às 15:07 - Atualizado às 15:08 Redação Bem Paraná com blog Política em Debate

Dezoito vereadores assinaram pedido protocolado ontem na Câmara Municipal de Curitiba propondo a criação de uma nova comissão especial sobre o transporte coletivo da Capital. A ideia, segundo o grupo, é dar continuidade ao trabalho da CPI realizada em 2013 pela Casa. Segundo o vereador do PSD Felipe Braga Côrtes o objetivo “seria aproveitar a investigação já feita para contribuir com soluções, não no papel de crítica, mas de apresentar sugestões”. Antes de ser votada em plenário, a criação da comissão terá que passar pela Procuradoria Jurídica, e pela Comissão de Legislação.

A CPI do Transporte que promoveu 28 reuniões e ouviu 26 pessoas, obtendo 110 horas de depoimentos, produziu um relatório final, de 200 páginas, enviado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas do Estado (TCE), à Prefeitura e ao Tribunal de Justiça. O documento dizia ser possível reduzir a tarifa alterando 15 itens que, na opinião dos parlamentares, constavam irregularmente na planilha de custos. “Depois o TCE referendou esses apontamentos num documento próprio”, diz Braga Côrtes. Se for criada a comissão especial, ela terá duração de 180 dias, composta por 13 vereadores.

