Temer diz que demorará 'muitos dias' para indicar novo ministro da Justiça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer ainda não definiu um prazo para apresentar o nome do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública.

O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, José Levi, assumiu o cargo interinamente depois que Alexandre de Moraes foi indicado para a vaga do ministro Teori Zavascki no STF (Supremo Tribunal Federal). Zavascki morreu em um acidente de avião ocorrido em janeiro. As informações são da Agência Brasil.

Após se encontrar nesta terça-feira (7), no Palácio do Planalto, com o presidente da Argentina, Mauricio Macri, Temer foi perguntado sobre quando apresentará o nome do novo ministro da Justiça. “Será daqui a alguns dias”, disse o presidente que, em seguida completou: “muitos dias”.

O despacho presidencial que encaminha o nome de Moraes para apreciação do Senado foi publicado no Diário Oficial da União desta terça (7). Se Moraes for aprovado pelos senadores, estará apto para ocupar o cargo de ministro do STF. Também foi publicado o afastamento de Moraes do cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública, pelo prazo de 30 dias, “para tratar de assuntos particulares”. Moraes estava à frente do ministério desde maio de 2016, quando Michel Temer assumiu interinamente a Presidência da República durante o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff.