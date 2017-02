Renovação com a Crefisa deve ser assinada nesta quarta

JOSÉ EDGAR DE MATOS E RICARDO PERRONE SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Quase R$ 80 milhões fixos ao final do segundo ano, mais os jogadores recém-contratados como Alejandro Guerra e Fabiano. Palmeiras e Crefisa acertaram os detalhes finais da renovação e assinarão o novo compromisso nesta quarta-feira (8). De acordo com apuração da reportagem, Leila Pereira, proprietária da Crefisa e candidata ao lado do marido José Roberto Lamacchia ao Conselho Deliberativo do Palmeiras, reunirão conselheiros na sede palmeirense, em evento marcado para as 13h, a fim de celebrar o novo compromisso. A informação foi confirmada por conselheiros palmeirenses e pelo próprio clube, por intermédio de contato com a administração da sede, à reportagem. A assessoria de Leila, por outro lado, negou o evento. Antes do evento com conselheiros, o Palmeiras promoverá uma coletiva de imprensa, às 12h, depois do treinamento na Academia de Futebol, para anunciar o novo compromisso. Apenas a assinatura separa a manutenção da parceria entre o atual campeão brasileiro e o grupo de Lamacchia e Leila Pereira. O contrato, inclusive, foi finalizado nesta terça-feira (7). O investimento da Crefisa/FAM no Palmeiras poderá ultrapassar a casa dos R$ 100 milhões neste ano. Além do espaço na camisa, a empresa investiu em jogadores neste início de temporada: Guerra, Fabiano e a compra de mais 50% dos direitos econômicos de Dudu alcançaram a casa dos R$ 30 mi.