Santos inscreve três reforços e goleiro no Estadual

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Santos anunciou nesta terça-feira (7) que inscreveu mais quatro jogadores para o Campeonato Paulista. São eles: o goleiro Vladimir, o zagueiro Cleber e os atacantes Kayke e Bruno Henrique. Vladimir fazia um trabalho de recondicionamento físico e por isso não havia sido inscrito na primeira lista. Ele disputa com João Paulo a posição de reserva do titular Vanderlei. Já Cleber, Kayke e Bruno Henrique aparecem na lista depois de serem regularizados. Os dois primeiros tiveram seus nomes publicados no BID na sexta-feira (3), enquanto Bruno Henrique foi apresentado e teve sua situação regularizada na última segunda (6). Com a 'segunda lista' divulgada, o Santos tem ainda mais quatro jogadores para serem inscritos. Três deles já são basicamente conhecidos: o zagueiro David Braz e o atacante Ricardo Oliveira, que ainda não estão em perfeitas condições físicas, e o colombiano Vladimir Hernandez, ainda não regularizado. A última vaga deve ficar entre o meia Thaciano e o volante Yan, ambos do Santos B. Veja os 24 jogadores já inscritos: Goleiros: Vanderlei, Vladimir e João Paulo Zagueiro: Lucas Veríssimo, Cléber Laterais: Victor Ferraz, Zeca, Matheus Ribeiro e Caju Meio-campistas: Renato, Thiago Maia, Lucas Lima, Vitor Bueno, Léo Cittadini, Jean Mota, Leandro Donizete, Rafael Longuine e Yuri Atacantes: Arthur Gomes, Copete, Rodrigão, Thiago Ribeiro, Kayke e Bruno Henrique