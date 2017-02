Katy Perry fará apresentação na cerimônia do Grammy 2017

(foto: Divulgação)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (6), foi confirmada a apresentação da cantora Katy Perry na cerimônia da 59ª edição do Grammy, que acontece no domingo (12). O comunicado foi feito via rede social do prêmio. A cerimônia será apresentada por James Corden em Los Angeles, Estados Unidos. Além da americana, outros nomes estão confirmados para a apresentação como Beyoncé, The Weeknd, Daft Punk, Adele, Metallica, Carrie Underwood, Bruno Mars, John Legend e A Tribe Called Quest.