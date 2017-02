Coritiba perto de contratar Daniel, destaque do Botafogo em 2014

Daniel: lesão no joelho em 2015 (foto: Divulgação/Erico Leonan/site oficial do São Paulo FC)

O Coritiba está perto de anunciar a contratação do meia-atacante Daniel Freitas, 22 anos. Ele pertence ao São Paulo e tem contrato até o final de 2018. O jogador está em Curitiba e passa por exames médicos. Se for aprovado, virá por empréstimo até o final de 2017.

Daniel está fora dos planos do clube paulista e foi pouco utilizado em 2016. Disputou 15 jogos no ano passado: 7 como titular no Paulistão, 7 como substituto no Brasileirão e 1 na Libertadores.

Em 2015, no São Paulo, jogou apenas duas partidas e passou nove meses se recuperando de uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito.

O grande ano de Daniel foi em 2014, pelo Botafogo. No Brasileirão daquele ano, disputou 13 partidas (8 como titular), marcou 5 gols e fez 3 assistências.

Mineiro de Juiz de Fora, Daniel foi revelado nas categorias de base do Cruzeiro e chegou ao Botafogo em 2013.

A Chapecoense também tentou levar o jogador por empréstimo, mas não conseguiu um acordo na questão salarial e desistiu.