Redação Bem Paraná com assessoria

07/02/17 às 16:45 - Atualizado às 16:46 Redação Bem Paraná com assessoria

(foto: Divulgação)

A Netflix lançou nesta terça-feira (07) o trailer oficial de Marvel - Punho de Ferro (Marvel’s Iron Fist), que estreará mundialmente na Netflix na sexta-feira, 17 de março de 2017, às 5:01 da manhã, horário de Brasília.

A nova série traz o bilionário Danny Rand (Finn Jones) que retorna à cidade de Nova York após estar desaparecido por anos, e tenta se reconectar ao passado e ao legado de sua família. Ele luta contra elementos criminosos que corrompem a cidade de Nova York com seu domínio do kung-fu e sua habilidade em invocar o incrível e impetuoso poder do Punho de Ferro.

Confira o trailer: