Altitude de Bogotá não é desculpa, avisa técnico do Atlético

Autuori: "É muito fácil para o profissional botar isso como justificativa" (foto: Arquivo Bem Paraná)

O técnico do Atlético Paranaense, Paulo Autuori, afirmou que os 2.600 metros de altitude de Bogotá não podem ser usados como desculpa pelo time em caso de eliminação para o Millonarios, da Colômbia. Nesta quarta-feira (dia 8) às 21h45, os dois times se enfrentam na partida de volta da segunda fase da Copa Libertadores, na cidade colombiana. No jogo de ida, na Arena da Baixada, a equipe brasileira venceu por 1 a 0.

Autuori foi técnico da seleção do Peru e também comandou clubes brasileiros em diversos jogos na altidude. “É normal. Considero isto natural. A altitude existe. Para mim, particularmente, é uma coisa conhecida, porque tive a oportunidade de trabalhar no Peru. Há lugares que você sofre um pouco mais, como é o caso de La Paz (Bolívia), e outros menos, como é o caso daqui (Bogotá) e Quito (Equador). É preciso saber jogar. Acima de tudo, ter uma estratégia clara”, afirmou Autuori, para o site oficial do Atlético-PR. “É muito fácil para o profissional botar isso como justificativa. Eu, de antemão, já corto qualquer possibilidade de você justificar qualquer coisa com a situação da altitude, embora eu acredite que seja bastante prejudicial fazer qualquer tipo de esporte em uma situação como esta”, argumentou.

Uma peça importante no esquema de Autuori é o meia Nikão. Ele não jogou na partida de ida, na Arena, porque estava suspenso – foi expulso no último jogo da Copa Sul-Americana de 2015. “Ele (Nikão) terá espaço para segurar a bola”, avisou Autuori. “Isto é uma especialidade dele. Vai agregar muito à equipe e pode ser um grande diferencial para nós, coisa que talvez eles não esperem, em função de ele não ter jogado (no jogo de ida)”, explicou.

O gol como visitante é critério de desempate na Libertadores. Com isso, o Atlético avança para a terceira fase mesmo que seja derrotado por 2 a 1 ou 3 a 2, por exemplo. “Toda vantagem é importante. E esta foi muito importante, em função de não ter sido basicamente a vantagem de um gol, mas sim o fato de não ter sofrido gols. Isto é fundamental em jogos eliminatórios, que o gol fora tem um peso diferente”, disse Autuori. “O importante para nós é jogar com o gol do adversário debaixo dos nossos olhos. Qualquer gol que façamos muda bastante o rumo da partida e, logicamente, muda favoravelmente a nós. Com inteligência, vamos procurar o gol do adversário”, afirmou.

Para enfrentar o Millonarios, a única mudança confirmada em relação ao jogo de ida é a volta de Nikão. No meio-campo, as novidades podem ser Carlos Alberto ou Rossetto. O zagueiro Thiago Heleno, com problemas no registro do contrato, segue fora.

A provável escalação para esta quarta-feira é Weverton; Jonathan, Paulo André, Wanderson e Sidcley; Otávio e Lucho González; Nikão, Felipe Gedoz (Rossetto ou Carlos Alberto) e Pablo; Grafite.