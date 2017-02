Na esteira de polêmica sobre arte de rua, filme retrata grafiteiros em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentário "Olhar Instigado", que acompanha o processo de criação de três artistas, Alexandre Orion, Bruno Locuras e André Monteiro, o Pato, retrata o universo do grafite e do pixo em São Paulo. Os artistas escolhidos se apropriam do espaço público e mostram como enxergam e se manifestam em São Paulo. O filme é lançado na esteira do programa de zeladoria urbana do prefeito João Doria, que promete criar uma lei para punir pichadores com multas que chegam a R$ 50 mil, reacendendo a "guerra do spray". O longa, que foi dirigido por Chico Gomes e Felipe Lion, deve entrar em cartaz na cidade em 9 de março.