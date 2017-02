Sonho de criança

(foto: Marcelo Stammer) (foto: Marcelo Stammer) (foto: Marcelo Stammer)

Nesse projeto a cliente optou por deixar os dois filhos no mesmo quarto e no outro fazer um espaço multiuso de brinquedoteca e sala de estudos - a ideia é que as crianças aprendam a dividir os espaços e fiquem juntas em todos os momentos. No quarto de dormir ficaram duas camas e o armário e no outro um armário para armazenar os brinquedos, duas bancadas de estudos, TV e puff





Quarto é sinônimo de descanso, tranquilidade e espaço para recarregar as energias. Porém, os projetos de quartos infantis são complementados com toques de criatividade e personalidade, incluindo no layout espaços destinados a estudos e brincadeiras para auxiliar no desenvolvimento das crianças.

Maria Fernanda Lorusso, arquiteta do escritório Olesko e Lorusso Arquitetura e Interiores, afirma que é possível decorar um quarto infantil com elementos de conforto para descansar, mas que ao mesmo tempo apresente pontos que ajudam na evolução dos pequenos. “Mas vale lembrar que tudo deve ser pensando com calma e sempre deve-se levar em consideração a personalidade da criança, fazendo escolha criativa de mobiliário, cores, papéis de parede e objetos decorativos”, explica.

ESPAÇO GOURMET ILUMINADO

A SPOT Lighting é responsável pelo projeto luminotécnico da área comum do novo complexo gastronômico de Curitiba, a Ca’dore Comida Descomplicada. A marca trabalhou com conceitos de iluminação que valorizam os detalhes do espaço gourmet.

O projeto conta com iluminação geral da praça com postes baixos; postes rebatedores nas calçadas principais de forma a não ofuscar a visão de quem transita e tornar os passeios agradáveis; destaque de colunas com uso de spots embutidos de solo; e na área das mesas há iluminação cênica com spots projetores - destacando somente o centro das mesas, não ofuscando a visão dos clientes e enaltecendo os pratos que ficarão sobre as mesas.

DESIGN COM FRESCOR

A arquiteta Yvone Miyamura assina a nova vitrine de verão da loja Ton Sur Ton. O espaço, que fica em exposição até o dia 28 de fevereiro, apresenta destaques da coleção 2016/2017.