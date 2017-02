João Paulo sofre fratura e desfalca o Coritiba

Redação Bem Paraná, com site oficial do Coritiba

07/02/17 às 17:44

João Paulo: titular absoluto em 2016, reserva em 2017 (foto: Arquivo Bem Paraná)

O volante João Paulo, 31 anos, sofreu uma fratura na perna direita em treinamento na segunda-feira (dia 6). Ele está em processo pré-operatório junto aos profissionais do Centro de Excelência do Esporte do Coritiba (CEECOR) e o procedimento está agendado para a tarde dessa terça-feira (dia 7).

A fratura aconteceu após João Paulo sofrer uma forte entorse, que ocasionou também uma lesão no ligamento do tornozelo. O clube não divulgou a previsão para o tempo de recuperação.

Em 2017, João Paulo virou reserva nos planos do técnico Carpegiani. Ele só atuou por 18 minutos no ano – entrou no fim do jogo com o Cianorte.

João Paulo chegou ao Coritiba em 2015. Já somou 110 jogos e dois gols pelo clube. Em 2016, foi titular absoluto e atuou em 56 das 67 partidas do clube no ano.