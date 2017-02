Maicon admite falha de comunicação e cobra postura ofensiva

JOSÉ EDUARDO MARTINS SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Depois da derrota por 4 a 2 para o Audax na abertura do Campeonato Paulista, Maicon espera uma equipe que converse mais dentro de campo. O zagueiro lamentou a falta de comunicação do São Paulo durante os 90 minutos na partida de domingo (5), na Arena Barueri. "Que houve falha [de comunicação] a gente não pode negar. A gente tem uma equipe forte e sofremos quatro gols, algo que não estamos habituados. Mas o professor Rogério está em cima para a gente corrigir e não acontecer mais isso", afirmou o defensor. Segundo o jogador, a cobrança em cima do sistema defensivo do São Paulo pode ser um pouco maior por conta do bom desempenho do setor na última temporada. "Acho que se tem uma atenção maior por conta do sistema defensivo do ano passado que funcionou bem. Contra o Audax, aconteceram falhas, a maioria coletivas. É claro que ninguém gosta de errar. Mas foi apenas um jogo e vamos trabalhar para corrigir", completou o defensor. Para a partida de quinta-feira, contra o Moto Club, em São Luís, no Maranhão, o São Paulo joga pelo empate. Mesmo assim, o jogador cobra uma postura ofensiva do time. "A preocupação é a mesma de todos os jogos, porque entramos em qualquer jogo para vencer. É uma partida que sabemos que o empate é nosso, mas não vamos com esse pensamento. Vamos para vencer. Contra o Audax, a equipe perdeu mas não jogou mal, tivemos muitas oportunidades e levamos gol que poderíamos ter evitado", avaliou Maicon.