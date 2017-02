Coritiba enfrenta jejum de 19 jogos na Bahia

Henrique Almeida: provável titular em Vitória da Conquista (foto: Divulgação/Coritiba)

O Coritiba enfrenta nesta quarta-feira (dia 8) um jejum de 19 jogos e 15 anos na Bahia. A última vez que venceu uma partida neste estado do Nordeste foi em 2002, sobre o Bahia, pelo Campeonato Brasileiro, por 2 a 1, com gols de Alexandre Fávaro e Lima. Depois, foram 19 partidas lá, nove derrotas e dez empates. Todos esses confrontos foram contra Bahia ou Vitória.

Nesta quarta-feira, o duelo será em Vitória da Conquista, contra o Esporte Clube Primeira Passo Vitória da Conquista. O clube paranaense nunca enfrentou esse adversário antes.

A única vez que o Coxa jogou em Vitória da Conquista foi em 2000, pela Copa do Brasil, quando venceu o Poções-BA por 5 a 1.

Em 2016, o Vitória da Conquista ficou em 9º lugar do campeonato estadual. Na Copa do Nordeste, ficou em 3º lugar no Grupo E, que tinha também o Ceará, o Sampaio Corrêa e o Flamengo-PI. O clube não disputa nenhuma divisão do Campeonato Brasileiro.

Em 2017, o time baiano estreou no estadual com vitória em casa sobre o Bahia de Feira. Na 2ª rodada, perdeu em Salvador para o Vitória, na última quinta-feira.

O único jogador conhecido do elenco atual é o meia Kleber, 34 anos, que jogou no Paraná Clube em 2008 e 2009. Ele também defendeu o São Caetano de 2010 a 2012.

Em 2017, a Copa do Brasil terá novo regulamento. Os times melhores colocados no ranking da CBF jogam como visitantes nessa primeira fase, mas têm a vantagem do empate. As duas primeiras fases são disputadas em jogo único (sem a partida de volta).

Caso elimine o Vitória da Conquista, o Coritiba vai enfrentar o vencedor do duelo entre Ferroviária-SP e ASA.

O técnico do Coritiba, Carpegiani, não divulgou a escalação para a partida. Entre os 19 convocados para o jogo estão os 11 titulares do último jogo – vitória por 1 a 0 sobre o Paraná. Ficaram fora da lista o atacante Iago, o lateral-esquerdo William Matheus e os volantes Jonas e João Paulo, todos em recuperação no departamento médico. O volante Edinho também não viajou para a Bahia, mas por opção técnica/tática do treinador.

VITÓRIA DA CONQUISTA x CORITIBA

Vitória da Conquista: Rodolfo; Fieta, Emílio, Lúcio e William Santos; Maicon Costa, Dionísio, Kleber e Diego Aragão; Todinho e Kaká. Técnico: Eduardo Bahia.

Coritiba: Wilson; Werley (Thiago Lopes), Walisson Maia, Juninho e Carlinhos; Alan Santos, Galdezani e Tiago Real (Ruy); Henrique Almeida, Rildo (Neto Berola) e Kleber. Técnico: Carpegiani

Árbitro: Claudio Francisco Lima e Silva (SE)

Local: Estádio Lomanto Júnior, em Vitoria da Conquista (BA), quarta-feira às 19h15