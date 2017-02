Atlético pode contratar ex-artilheiro do Quilmes

Rescaldani: artilheiro do Quilmes no Argentino 2016 (foto: Divulgação/Atlético Nacional)

Atlético Paranaense pode contratar o centroavante argentino Ezequiel Rescaldani, de 1,91m de altura, que está no Atlético Nacional, da Colômbia. Ele foi campeão da Copa Libertadores 2016, mas participou apenas de uma partida na campanha. O jogador era reserva do atacante Borja.

A melhor fase da carreira de Rescaldani foi no primeiro semestre de 2016, quando acabou como artilheiro do Quilmes no campeonato argentino. Ele marcou sete gols em 13 partidas. Em seguida, foi contratado pelo Atlético Nacional.

No clube colombiano, disputou 16 jogos como titular e oito como substituto. Marcou quatro gols.

Em 2015, Rescaldani teve passagem apagada pelo Puebla, do México. Disputou 14 partidas e marcou três gols. Foi titular em apenas seis jogos.

De 2013 a 2015, defendeu o Málaga, da Espanha, e também não se firmou. Jogou oito vezes e não fez gols.

De 2010 a 2013, jogou pelo Velez Sarsfield e pelo Quilmes, ambos da Argentina, e disputou 75 partidas nesse período, marcando 15 gols.

A informação que o Atlético pode contratar o atacante foi divulgada por sites e jornais colombianos.