Descarrilamento fecha estações da linha 3-vermelha do metrô de SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um descarrilamento interrompeu a circulação de trens, na tarde desta terça-feira (7), entre as estações Arthur Alvim e Corinthians-Itaquera, da linha 3-vermelha do metrô de São Paulo. Segundo o Metrô, as duas estações da zona leste foram fechadas e não há previsão de normalização das operações. O descarrilamento aconteceu por volta das 15h e fez com que os passageiros desembarcassem nas passarelas de emergência para retornar às plataformas. Ninguém ficou ferido. Segundo o Metrô, as causas do acidente ainda serão apuradas. Técnicos ainda estão no local para desobstruir os trilhos, mas não há previsão de liberação. Por conta disso, foi acionado o Paese (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência) com a CPTM, que está mantendo abertas as integrações entre os sistemas nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera como opção para os usuários. A circulação permanece normal entre as estações Barra Funda e Patriarca, apesar de ocorrer com velocidade reduzida e maior tempo de parada. Como reflexo, a linha 1-azul também operava com restrição de velocidade desde o acidente. O último descarrilamento registrado no metrô de São Paulo foi em agosto de 2013 perto da estação Palmeiras-Barra Funda (zona oeste). Não houve feridos, mas o problema afetou a circulação por cerca de nove horas.