Comissão de ética se mostra contra impeachment no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O parecer da comissão de ética para avaliar o processo de impeachment no Corinthians é contrário à destituição do presidente Roberto de Andrade. Enviado aos conselheiros do clube nesta terça-feira (7), mas concluído na última sexta, o documento aborda o caso que motivou a ação movida pela saída de Roberto e recomenda advertência por escrito contra Roberto. O parecer não tem interferência direta no processo de votação, que caberá apenas aos integrantes do conselho. Trata-se de uma recomendação. A avaliação de Sérgio Alvarenga, Carlos Roberto Elias, José Luís Cecílio e Eduardo da Silva é de que não houve fraude do presidente Roberto de Andrade no episódio que dá origem ao processo de impeachment. Os responsáveis pelo parecer afirmam que buscaram não avaliar a gestão de Roberto e apenas se concentraram no caso específico. Roberto assinou ata de reunião referente à Arena Corinthians com data anterior à eleição no início de fevereiro de 2015. O mandatário argumenta que a firma ocorreu em data posterior e não causou prejuízo qualquer ao clube, conforme se mostra de acordo a Comissão de Ética. Como a Folha de S.Paulo adiantou, Roberto de Andrade saberá de seu futuro no clube no dia 20. Antes do Carnaval, o presidente do clube saberá se será afastado ou não do cargo. Caso a maioria opte pela aprovação da destituição, será aberta uma assembleia geral aos sócios em data seguinte.